Кравченко Михаил Харитонович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кравченко Данила Михайлович ?
Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна
Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.
Дочь: Кравченко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кравченко Михаил Михайлович ?
Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кравченко Иван Михайлович ?
Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Василиса Михайловна ?
Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна
Смерть
Неизвестно