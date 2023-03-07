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Кравченко Михаил Харитонович

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кравченко Харитон Трофимович ?

Мать: Татьяна Афанасьевна Семененко

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кравченко Данила Михайлович ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.

Дочь: Кравченко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кравченко Михаил Михайлович ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кравченко Иван Михайлович ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кравченко ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Василиса Михайловна ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко ?

Мать ребёнка: Кравченко Мария Архиповна

Смерть
Неизвестно
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