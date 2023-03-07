Кравченко Харитон Трофимович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Харитон Трофимович ?

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кравченко Трофим Павлович ?

Мать: Екатерина Филипповна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кравченко Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна Семененко

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кравченко Акулина Харитоновна

Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна Семененко

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Шаровка, Харківська область
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