Кравченко Харитон Трофимович ?
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кравченко Трофим Павлович ?
Мать: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кравченко Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна Семененко
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кравченко Акулина Харитоновна
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна Семененко
Смерть
Неизвестно