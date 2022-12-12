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Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кравченко Катерина Трофимовна

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кравченко Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кравченко Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кравченко Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кравченко Харитон Трофимович ?

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кравченко Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кравченко Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?

Смерть
Неизвестно
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