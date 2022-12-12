Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кравченко Катерина Трофимовна
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кравченко Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кравченко Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кравченко Трофим Трофимович
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кравченко Харитон Трофимович ?
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кравченко Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кравченко Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Кравченко Трофим Павлович ?
Смерть
Неизвестно