Кравченко (Рудич) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудич Алина Кондратьевна ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудич Зинаида Кондратьевна ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1995