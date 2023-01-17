Кравченко (Рудич) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Рудич) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кравченко Михаил Харитонович

Мать: Кравченко Мария Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудич Алина Кондратьевна ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудич Зинаида Кондратьевна ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1995
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