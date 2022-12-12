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Семененко Сергей Константинович

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Место рождения

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1923

Дата смерти

01.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1923

Отец: Семененко Константин Ефимович

Мать: Кравченко Наталья Михайловна

Чубукаран, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.11.1949

Жена: Провозенко Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
12.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Провозенко Прасковья Фоминична

Малоалександровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Провозенко Прасковья Фоминична

Смерть
01.11.1988
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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