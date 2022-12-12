Семененко Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения18.07.1923
Дата смерти01.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1923
Бракосочетание
?.11.1949
Рождение ребёнка
12.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Провозенко Прасковья Фоминична
Малоалександровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Провозенко Прасковья Фоминична
Смерть
01.11.1988
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан