Провозенко Прасковья Фоминична
Место рождения
Дата рождения21.10.1924
Дата смерти19.06.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924
Бракосочетание
?.11.1949
Рождение ребёнка
12.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семененко Сергей Константинович
Малоалександровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семененко Сергей Константинович
Смерть
19.06.2015
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан