Провозенко Прасковья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провозенко Прасковья Фоминична

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Место рождения

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1924

Дата смерти

19.06.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924

Отец: Провазенков Фома Стефанович ?

Мать: Шванченко Мария Куприяновна ?

Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
?.11.1949

Муж: Семененко Сергей Константинович

Рождение ребёнка
12.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семененко Сергей Константинович

Малоалександровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семененко Сергей Константинович

Смерть
19.06.2015
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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