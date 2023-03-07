Семененко Евдокия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Евдокия Давыдовна

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лобойко Давыд Ильич ?

Мать: не указана

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Семененко Иван Ефимович ?

Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Семененко ?

Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Семененко Анна Ефимовна ?

Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семененко Константин Ефимович

Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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