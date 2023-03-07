Семененко Евдокия Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лобойко Давыд Ильич ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Семененко Иван Ефимович ?
Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Семененко ?
Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Семененко Анна Ефимовна ?
Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семененко Константин Ефимович
Отец ребёнка: Семененко Ефим Ильич
Смерть
Неизвестно
Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан