Семененко Ефим Ильич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1887
Сын: Семененко Иван Ефимович ?
Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Семененко ?
Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Семененко Анна Ефимовна ?
Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семененко Константин Ефимович
Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна
Смерть
Неизвестно
Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан