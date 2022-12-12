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Семененко Ефим Ильич

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Место рождения

Шаровка, Харківська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Семененко Илья Емельянович

Мать: Тарасенко Марфа Петровна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Семененко Иван Ефимович ?

Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Семененко ?

Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Семененко Анна Ефимовна ?

Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Семененко Константин Ефимович

Мать ребёнка: Семененко Евдокия Давыдовна

Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Шаровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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