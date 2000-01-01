Корнеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Корнеев Алексей
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корнеев Евграф
Мать ребёнка: Корнеева Авдотья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Корнеева Авдотья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корнеев Илья
Мать ребёнка: Корнеева Авдотья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корнеев Иван
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корнеев Зот
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Авдотья
Смерть
Неизвестно