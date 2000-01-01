Корнеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Корнеев Евграф

Мать ребёнка: Корнеева Авдотья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Корнеева Авдотья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Корнеев Илья

Мать ребёнка: Корнеева Авдотья

Рождение ребёнка
1848

Сын: Корнеев Иван

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Корнеев Зот

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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