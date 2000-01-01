Корнеев Зот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Зот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Корнеев Михаил

Мать: Корнеева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
?.08.1891

Дочь: Лугачёва Марина

Мать ребёнка: Корнеева ?

Рождение ребёнка
?.01.1896

Сын: Корнеев Фёдор

Мать ребёнка: Корнеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Пётр

Мать ребёнка: Корнеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Домна

Мать ребёнка: Корнеева ?

Смерть
Неизвестно
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