Корнеев Зот
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
?.08.1891
Дочь: Лугачёва Марина
Мать ребёнка: Корнеева ?
Рождение ребёнка
?.01.1896
Сын: Корнеев Фёдор
Мать ребёнка: Корнеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Пётр
Мать ребёнка: Корнеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Домна
Мать ребёнка: Корнеева ?
Смерть
Неизвестно