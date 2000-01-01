Корнеева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корнеев Евграф
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корнеев Илья
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Михаил
Смерть
Неизвестно