Корнеева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Корнеев Евграф

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1838

Сын: Корнеев Илья

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Михаил

Смерть
Неизвестно
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