(Корнеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Корнеев Михаил

Мать: Корнеева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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