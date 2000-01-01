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Корнеев Евграф
Корнеев Евграф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Корнеев Михаил
1814 г.р.
Мать
Корнеева Авдотья
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Корнеев Михаил
Мать:
Корнеева Авдотья
Смерть
Неизвестно
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