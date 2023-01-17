Корнеева Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1820
Отец: Михаил Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корнеев Иван
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корнеев Зот
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Корнеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Михаил
Смерть
Неизвестно