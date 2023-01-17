Корнеева Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Пелагея Михайловна

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Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

22.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1820

Отец: Михаил Никифорович

Мать: не указана

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корнеев Иван

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1854

Сын: Корнеев Зот

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Корнеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Михаил

Смерть
Неизвестно
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