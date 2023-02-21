Корнеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Корнеев Михаил
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
27.04.1825
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Алексей
Смерть
Неизвестно