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Герасимова Ирина Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

30.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1902

Сын: Герасимов Александр Семенович

Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Рождение ребёнка
16.08.1903

Сын: Герасимов Филипп Семенович

Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Герасимов ? Семенович

Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Рождение ребёнка
09.02.1908

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Смерть
30.11.1915
Причина смерти: после родов
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