Герасимова Ирина Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти30.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1902
Сын: Герасимов Александр Семенович
Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Рождение ребёнка
16.08.1903
Сын: Герасимов Филипп Семенович
Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Рождение ребёнка
09.02.1908
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Смерть
30.11.1915
Причина смерти: после родов