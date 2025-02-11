Герасимов ? Иван Семенович
мужской, родился 1905, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умер 20.11.1942
ОтецГерасимов Кр 16.12.1906 Семен МихайловОколо 1875 г.р.
МатьГерасимова (Ларионова) Ирина КузминичнаОколо 1875 г.р.
Супруги
Герасимова Пугачева 29 Степанида НикитичнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Военная служба
Неизвестно
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1942