Герасимов ? Иван Семенович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасимов ? Иван Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1905, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умер 20.11.1942

Отец
Герасимов Кр 16.12.1906 Семен МихайловОколо 1875 г.р.
Мать
Герасимова (Ларионова) Ирина КузминичнаОколо 1875 г.р.
Супруги
Герасимова Пугачева 29 Степанида НикитичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Мать: Герасимова (Ларионова) Ирина Кузминична

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Военная служба
Неизвестно
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Пугачева 29 Степанида Никитична

Смерть
20.11.1942

Причина смерти: убит

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