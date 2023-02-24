Герасимов кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: Герасимов Михаил Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.05.1902
Сын: Герасимов Александр Семенович
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
16.08.1903
Сын: Герасимов Филипп Семенович
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична
Рождение ребёнка
09.02.1908
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична
Бракосочетание
15.01.1916
Смерть
Неизвестно