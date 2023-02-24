Герасимов кр 16.12.1906 Семен Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Герасимов кр 16.12.1906 Семен Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Герасимов Михаил Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.05.1902

Сын: Герасимов Александр Семенович

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична

Рождение ребёнка
16.08.1903

Сын: Герасимов Филипп Семенович

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична

Рождение ребёнка
1905

Сын: Герасимов ? Семенович

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична

Рождение ребёнка
09.02.1908

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Герасимова Ирина Кузминична

Бракосочетание
15.01.1916

Жена: Герасимова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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