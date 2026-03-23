Герасимов Владимир Семенович Около 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасимов Владимир Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1896

умер Неизвестно

Отец
Герасимов Кр 16.12.1906 Семен МихайловОколо 1875 г.р.
Мать
Герасимова (Ларионова) Ирина КузминичнаОколо 1875 г.р.
Супруги
Абрамова Устиния ПрокопьевнаОколо 1896 г.р.
Дети
(Герасимова) Вера Владимировна03.08.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Мать: Герасимова (Ларионова) Ирина Кузминична

Бракосочетание
22.01.1914 ст.

Жена: Абрамова Устиния Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.08.1916

Дочь: (Герасимова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Абрамова Устиния Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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