Герасимов Владимир Семенович
мужской, родился Около 1896
умер Неизвестно
ОтецГерасимов Кр 16.12.1906 Семен МихайловОколо 1875 г.р.
МатьГерасимова (Ларионова) Ирина КузминичнаОколо 1875 г.р.
Супруги
Абрамова Устиния ПрокопьевнаОколо 1896 г.р.
Дети
(Герасимова) Вера Владимировна03.08.1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Бракосочетание
22.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1916
Дочь: (Герасимова) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Абрамова Устиния Прокопьевна
Смерть
Неизвестно