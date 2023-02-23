(Марфа Захаровна) Мавра Мавра/ Марфа Захаровна

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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Герасимов Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Алексеевич