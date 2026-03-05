(Марфа Захаровна) Мавра Мавра/ Марфа Захаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Марфа Захаровна) Мавра Мавра/ Марфа Захаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Герасимов Кр 16.12.1906 Семен МихайловОколо 1875 г.р.
(Герасимова) Евгения МихайловнаОколо 1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Герасимова) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич

Рождение ребёнка
04.08.1879

Дочь: (Герасимова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1881

Сын: Герасимов Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Герасимова Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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