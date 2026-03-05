(Марфа Захаровна) Мавра Мавра/ Марфа Захаровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Герасимов Кр 16.12.1906 Семен МихайловОколо 1875 г.р.
(Герасимова) Евгения МихайловнаОколо 1878 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Герасимова) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1879
Дочь: (Герасимова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1881
Сын: Герасимов Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Герасимова Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Перес. В 1851 Г Алексеевич
Смерть
Неизвестно