(Марфа Захаровна) Мавра Мавра/ Марфа Захаровна

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Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Герасимов Кр 16.12.1906 Семен Михайлов

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Герасимов Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Алексеевич

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