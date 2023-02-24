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(Герасимова) Евдокия Михайловна
(Герасимова) Евдокия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
28.12.1881
Пол
Женский
Отец
Герасимов Михаил Алексеевич
1843 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Герасимов Михаил Алексеевич
Мать:
?
Смерть
28.12.1881
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