(Герасимова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герасимова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

28.12.1881

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Герасимов Михаил Алексеевич

Мать: ?

Смерть
28.12.1881
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