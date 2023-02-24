Герасимов Тимофей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1880
Отец: Герасимов Михаил Алексеевич
Мать: ?
Бракосочетание
21.?.1900
Жена: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
10.06.1901
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
06.12.1902
Сын: Герасимов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
07.09.1908
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Рождение ребёнка
22.07.1914
Сын: Герасимов Борис Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Кузьминична
Смерть
Неизвестно