Герасимов Тимофей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Тимофей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Герасимов Михаил Алексеевич

Мать: ?

Бракосочетание
21.?.1900

Жена: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
10.06.1901

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Герасимов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
07.09.1908

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Герасимов ? Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Рождение ребёнка
22.07.1914

Сын: Герасимов Борис Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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