Чекалкина (Петухова) Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина (Петухова) Татьяна Карповна

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

05.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Петухов Карп

Мать: Петухова Анна

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чекалкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Чекалкин Назар Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: Оточина Анна (Валентина) Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
20.06.1932

Сын: Чекалкин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
27.09.1935

Дочь: Попова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
30.01.1938

Дочь: Крупина Ксенья Андреевна

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Леонид

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Калина

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Борис

Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Смерть
05.01.1990
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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