Чекалкина (Петухова) Татьяна Карповна
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения25.01.1901
Дата смерти05.01.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Петухов Карп
Мать: Петухова Анна
Сын: Чекалкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Дочь: Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Дочь: Оточина Анна (Валентина) Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Сын: Чекалкин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Дочь: Попова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Дочь: Крупина Ксенья Андреевна
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Сын: Чекалкин Леонид
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Сын: Чекалкин Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Сын: Чекалкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Сын: Чекалкин Калина
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Дочь: Фёкла
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Сын: Чекалкин Борис
Отец ребёнка: Чекалкин Андрей Евлентьевич