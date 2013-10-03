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Чекалкин Тимофей Андреевич

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

20.06.1932

Дата смерти

03.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

пос. Донаурово
Развод
Неизвестно

Жена: Чекалкина Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Юрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Вера Петровна

Смерть
03.10.2013
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