Чекалкин Тимофей Андреевич
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения20.06.1932
Дата смерти03.10.2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932
пос. Донаурово
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Чекалкина Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалкина Вера Петровна
Смерть
03.10.2013