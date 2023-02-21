Петухов Карп
Место рожденияНов. Тушка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Назар
Мать: не указана
Нов. Тушка
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна
Мать ребёнка: Петухова Анна
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Терентий
Мать ребёнка: Петухова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Анна
Смерть
Неизвестно