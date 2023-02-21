Петухов Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Карп

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Место рождения

Нов. Тушка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Назар

Мать: не указана

Нов. Тушка
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна

Мать ребёнка: Петухова Анна

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Терентий

Мать ребёнка: Петухова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анна

Смерть
Неизвестно
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