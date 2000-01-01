Петухова (Двоеглазова) Анна
Место рожденияКильмезский район, Домаскино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Двоеглазова Григорий
Мать: не указана
Кильмезский район, Домаскино
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Петухов Карп
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Терентий
Отец ребёнка: Петухов Карп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петухов Карп
Смерть
Неизвестно