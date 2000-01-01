Петухова (Двоеглазова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Двоеглазова) Анна

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Место рождения

Кильмезский район, Домаскино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Двоеглазова Григорий

Мать: не указана

Кильмезский район, Домаскино
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Чекалкина Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Петухов Карп

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Терентий

Отец ребёнка: Петухов Карп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Карп

Смерть
Неизвестно
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