Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения27.09.1935
Дата смерти21.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
10.08.1956
Дочь: Петренко Марина Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Константинович
Фрязино
Рождение ребёнка
01.04.1959
Дочь: Мартемьянова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Константинович
пос. Донаурово Уржумского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1990
г.Фрязино