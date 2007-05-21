Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

27.09.1935

Дата смерти

21.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1935

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
10.08.1956

Дочь: Петренко Марина Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Константинович

Фрязино
Рождение ребёнка
01.04.1959

Дочь: Мартемьянова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Константинович

пос. Донаурово Уржумского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Константинович

Смерть
21.05.1990
г.Фрязино
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