Попов Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Константинович

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Место рождения

Самарканд

Дата рождения

20.09.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931

Отец: Попов Константин

Мать: Попова Лидия

Самарканд
Рождение ребёнка
10.08.1956

Дочь: Петренко Марина Владимировна

Мать ребёнка: Попова Любовь Андреевна

Фрязино
Рождение ребёнка
01.04.1959

Дочь: Мартемьянова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Попова Любовь Андреевна

пос. Донаурово Уржумского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Любовь Андреевна

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