Попов Владимир Константинович
Место рожденияСамарканд
Дата рождения20.09.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931
Отец: Попов Константин
Мать: Попова Лидия
Самарканд
Рождение ребёнка
10.08.1956
Дочь: Петренко Марина Владимировна
Мать ребёнка: Попова Любовь Андреевна
Фрязино
Рождение ребёнка
01.04.1959
Дочь: Мартемьянова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Попова Любовь Андреевна
пос. Донаурово Уржумского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Любовь Андреевна