Мартемьянова (Попова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Попова) Елена Владимировна

Место рождения

пос. Донаурово Уржумского р-на Кировской обл

Дата рождения

01.04.1959

Дата смерти

21.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1959

Отец: Попов Владимир Константинович

Мать: Попова (Чекалкина) Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Геннадий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1980

Сын: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
09.04.1986

Дочь: (Мартемьянова) Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Михайлович

Смерть
21.05.2007

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