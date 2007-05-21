Мартемьянова (Попова) Елена Владимировна
Место рожденияпос. Донаурово Уржумского р-на Кировской обл
Дата рождения01.04.1959
Дата смерти21.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1980
Сын: Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
09.04.1986
Дочь: (Мартемьянова) Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Геннадий Михайлович
Смерть
21.05.2007