Мартемьянов Михаил Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1980

Отец: Мартемьянов Геннадий Михайлович

Мать: Мартемьянова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
14.02.2009

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
08.06.2011

Сын: Мартемьянов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Юлия

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия

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