Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1980
Рождение ребёнка
14.02.2009
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
08.06.2011
Сын: Мартемьянов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Юлия
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия