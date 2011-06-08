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Мартемьянов Михаил Михайлович
Мартемьянов Михаил Михайлович
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Место рождения
Москва
Дата рождения
08.06.2011
Пол
Мужской
Отец
Мартемьянов Михаил Геннадьевич
1980 г.р.
Мать
Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2011
Отец:
Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Мать:
Юлия
Москва
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