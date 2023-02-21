Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.2009
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Рождение ребёнка
08.06.2011
Сын: Мартемьянов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно