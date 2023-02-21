Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.2009

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.06.2011

Сын: Мартемьянов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

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