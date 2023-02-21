Мартемьянов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартемьянов Геннадий Михайлович

Мартемьянов Геннадий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1980

Сын: Мартемьянов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
09.04.1986

Дочь: Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Елена Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close