Мартемьянов Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1980
Сын: Мартемьянов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
09.04.1986
Дочь: Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно