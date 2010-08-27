Крупина (Чекалкина) Ксенья Андреевна
Место рожденияпос. Донаурово
Дата рождения30.01.1938
Дата смерти27.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
17.03.1958
Сын: Крупин Александр Борисович
Отец ребёнка: Крупин Борис Васильевич
пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крупин Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2010