Крупина (Чекалкина) Ксенья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Чекалкина) Ксенья Андреевна

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Место рождения

пос. Донаурово

Дата рождения

30.01.1938

Дата смерти

27.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938

Отец: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать: Чекалкина Татьяна Карповна

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
17.03.1958

Сын: Крупин Александр Борисович

Отец ребёнка: Крупин Борис Васильевич

пос. Донаурово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Крупин Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Борис Васильевич

Смерть
27.08.2010
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