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Кормский Илья Алексеевич

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Место рождения

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

28.02.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кормский Алексей Михайлович

Мать: Кормская Маремьяна Даниловна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.05.1790 ст.

Жена: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1790
Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
дьякон (церковный приход Никольское на Корме)
Рождение ребёнка
08.04.1794 ст.

Сын: Кормский Аристарх Ильич

Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кормский Петр Ильич

Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.12.1801 ст.

Дочь: Селецкая Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кормский Александр Ильич

Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
28.02.1831 ст.
Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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