Кормский Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти28.02.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
05.05.1790 ст.
Посвящение в духовный сан
Около 1790
дьякон (церковный приход Никольское на Корме)
Рождение ребёнка
08.04.1794 ст.
Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кормский Петр Ильич
Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1801 ст.
Дочь: Селецкая Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Кормская Евфимия Васильевна
Смерть
28.02.1831 ст.