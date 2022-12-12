Николо-Корма
Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8240Никольское, что в Корме (Никола-Корма), с. каз.при р. Корме.25322892112Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
95. Никольское в Корме, село бывшее государственное, при речке Корме, дворов 31, жителей 155, волостное правление (уездный город в 24 верстах), 7 кузн. В 1 версте — 2 цер Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3634Николо-Кормасело57°54'с.ш.38°32'в.д.O-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640435221с Николо-Кормасело