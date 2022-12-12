село Николо-Корма, село Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Николо-Корма

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8240Никольское, что в Корме (Никола-Корма), с. каз.при р. Корме.25322892112Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Николо-Кормская волость
95. Никольское в Корме, село бывшее государственное, при речке Корме, дворов 31, жителей 155, волостное правление (уездный город в 24 верстах), 7 кузн. В 1 версте — 2 цер Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
3634Николо-Кормасело57°54'с.ш.38°32'в.д.O-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское поселение
78640435221с Николо-Кормасело
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