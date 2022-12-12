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Кормский Александр Ильич

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Место рождения

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кормский Илья Алексеевич

Мать: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
14.10.1828

Жена: не указана

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
жена- Екатерина Давидовна (дочь Давида Антоновича дьячка села Городок)
Посвящение в духовный сан
С 1828
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
дьячок (церковный приход Городок)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кормский Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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