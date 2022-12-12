Кормский Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
14.10.1828
Жена: не указана
жена- Екатерина Давидовна (дочь Давида Антоновича дьячка села Городок)
Посвящение в духовный сан
С 1828
дьячок (церковный приход Городок)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кормский Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно