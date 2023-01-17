Кормская Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКормская Евфимия Васильевна

Кормская Евфимия Васильевна

avatar

Место рождения

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.07.1772 ст.

Дата смерти

Между 1835 и 1841

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1772 ст.

Отец: Василий Яковлевич

Мать: Екатерина Никитична

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.05.1790 ст.

Муж: Кормский Илья Алексеевич

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1794 ст.

Сын: Кормский Аристарх Ильич

Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кормский Петр Ильич

Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.12.1801 ст.

Дочь: Селецкая Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кормский Александр Ильич

Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1835 и 1841
Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close