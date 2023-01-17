Кормская Евфимия Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1772 ст.
Дата смертиМежду 1835 и 1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1772 ст.
Отец: Василий Яковлевич
Мать: Екатерина Никитична
Бракосочетание
05.05.1790 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1794 ст.
Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кормский Петр Ильич
Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1801 ст.
Дочь: Селецкая Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кормский Илья Алексеевич
Смерть
Между 1835 и 1841