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Кормская Маремьяна Даниловна

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Место рождения

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

11.01.1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Данило Степанович

Мать: Екатерина Федоровна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кормский Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Кормский Алексей Михайлович

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кормский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кормский Алексей Михайлович

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кормский Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Кормский Алексей Михайлович

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормский Алексей Михайлович

Смерть
11.01.1807 ст.
Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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