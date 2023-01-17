Кормская Маремьяна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти11.01.1807 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Данило Степанович
Мать: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Кормский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кормский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кормский Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кормский Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Кормский Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1807 ст.