Кормский Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Посвящение в духовный сан
13.06.1792
пономарь (церковный приход- Никольское на Корме)
Рождение ребёнка
22.08.1802 ст.
Дочь: Кормская Наталия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Смирнова Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1811 ст.
Дочь: Кормская Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1812 ст.
Дочь: Кормская Анна 2 Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.
Сын: Кормский Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно