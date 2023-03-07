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Кормский Андрей Алексеевич

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Место рождения

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кормский Алексей Михайлович

Мать: Кормская Маремьяна Даниловна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
13.06.1792
Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (церковный приход- Никольское на Корме)
Рождение ребёнка
22.08.1802 ст.

Дочь: Кормская Наталия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Смирнова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.01.1811 ст.

Дочь: Кормская Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.08.1812 ст.

Дочь: Кормская Анна 2 Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.

Сын: Кормский Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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