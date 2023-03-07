Смирнова (Кормская) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Кормская) Анна Андреевна

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Место рождения

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кормский Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.10.1831 ст.

Муж: не указан

Веретея, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
муж- Смирнов Дмитрий Стефанович ( пономарь, церковный приход Веретея)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Смирнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Веретея, Ново-Троицкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Веретея, Ново-Троицкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно
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