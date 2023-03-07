Смирнова (Кормская) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кормский Андрей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1831 ст.
Муж: не указан
Веретея, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
муж- Смирнов Дмитрий Стефанович ( пономарь, церковный приход Веретея)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Смирнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1845
Сын: Смирнов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно