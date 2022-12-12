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Смирнов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Веретея, Ново-Троицкая волость, Мологский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: Смирнова Анна Андреевна

Веретея, Ново-Троицкая волость, Мологский уезд
Посвящение в духовный сан
С 1862 по 1865
Веретея, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (приход Веретея), в 1865 г уволен из духовного звания в светское ведомство
Смерть
Неизвестно
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