Смирнов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: Смирнова Анна Андреевна
Посвящение в духовный сан
С 1862 по 1865
Веретея, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (приход Веретея), в 1865 г уволен из духовного звания в светское ведомство
Смерть
Неизвестно