Смирнов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: Смирнова Анна Андреевна
Посвящение в духовный сан
15.10.1866
дьячок (церковный приход- Пчелья)
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1873 ст.
Сын: Смирнов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1886 ст.
Сын: Смирнов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917