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Смирнов Василий Дмитриевич

Место рождения

Веретея, Ново-Троицкая волость, Мологский уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: Смирнова Анна Андреевна

Веретея, Ново-Троицкая волость, Мологский уезд
Посвящение в духовный сан
15.10.1866
Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд
дьячок (церковный приход- Пчелья)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1873 ст.

Сын: Смирнов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1886 ст.

Сын: Смирнов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд
Смерть
После 1917
Пчелье, Иловенская волость, Мологский уезд
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