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Данило Степанович

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Место рождения

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Степан Афанасьевич

Мать: Наталья Ульяновна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1730
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
дьячок (церковный приход Елохово)
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Егор Данилович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Феодосия Даниловна

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кормская Маремьяна Даниловна

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Федор Данилович

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федоровна

Смерть
1767
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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