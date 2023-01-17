Данило Степанович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Степан Афанасьевич
Мать: Наталья Ульяновна
Посвящение в духовный сан
Около 1730
дьячок (церковный приход Елохово)
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Егор Данилович
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Феодосия Даниловна
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кормская Маремьяна Даниловна
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Федор Данилович
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федоровна
Смерть
1767