Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Данило Степанович
Мать ребёнка: Наталья Ульяновна
Посвящение в духовный сан
Около 1710
дьячок (церковный приход Елохово)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ульяновна
Смерть
До 1740