Степан Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1678 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Данило Степанович

Мать ребёнка: Наталья Ульяновна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1710
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
дьячок (церковный приход Елохово)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ульяновна

Смерть
До 1740
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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