Федор Данилович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Данило Степанович
Мать: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Около 1765
Жена: Евфросиния Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Евфросиния Андреевна
Посвящение в духовный сан
С 1768 по 1798
дьячок (церковный приход- Елохово)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Евфросиния Андреевна
Смерть
1808