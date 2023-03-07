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Федор Данилович

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Место рождения

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Данило Степанович

Мать: Екатерина Федоровна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1765

Жена: Евфросиния Андреевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Евфросиния Андреевна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1768 по 1798
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
дьячок (церковный приход- Елохово)
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Евфросиния Андреевна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1808
Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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