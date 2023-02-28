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Татьяна Федоровна

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Место рождения

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Федор Данилович

Мать: Евфросиния Андреевна

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1800
Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
После замужества жила с мужем в селе Овсецово (Бакунино). Муж Иван Дмитриевич -дьячок в том же селе.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Казанский Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Яхонтова Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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