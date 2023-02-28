Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Федор Данилович
Мать: Евфросиния Андреевна
Место жительства
С 1800
После замужества жила с мужем в селе Овсецово (Бакунино). Муж Иван Дмитриевич -дьячок в том же селе.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Казанский Алексей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Яхонтова Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно