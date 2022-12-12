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Казанский Алексей Иванович

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Место рождения

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: Татьяна Федоровна

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
1824
Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
дьякон (церковный приход- Харинское)
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Казанская Феодосия Анисимовна

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Вишнякова Клеопатра Алексеевна

Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Казанская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Казанский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Казанская Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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