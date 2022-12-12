Казанский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: Татьяна Федоровна
Посвящение в духовный сан
1824
дьякон (церковный приход- Харинское)
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Вишнякова Клеопатра Алексеевна
Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Казанская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Казанский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Казанская Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Казанская Феодосия Анисимовна
Смерть
Неизвестно