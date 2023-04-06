Казанская Феодосия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанская Феодосия Анисимовна

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Место рождения

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
дочь дьячка Анисима Ивановича (приход Харинское)
Бракосочетание
Около 1825

Муж: Казанский Алексей Иванович

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Вишнякова Клеопатра Алексеевна

Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Казанская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Казанский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Казанская Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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