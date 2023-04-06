Казанская Феодосия Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь дьячка Анисима Ивановича (приход Харинское)
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Вишнякова Клеопатра Алексеевна
Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Казанская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Казанский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Казанская Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Казанский Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно