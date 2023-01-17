Вишнякова (Казанская) Клеопатра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
27.05.1848 ст.
Муж: не указан
муж- Вишняков Дмитрий Федорович. Пономарь в селе Рожалово
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Вишнякова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вишнякова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно