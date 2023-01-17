Вишнякова (Казанская) Клеопатра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишнякова (Казанская) Клеопатра Алексеевна

Вишнякова (Казанская) Клеопатра Алексеевна

avatar

Место рождения

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Казанский Алексей Иванович

Мать: Казанская Феодосия Анисимовна

Харинское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.05.1848 ст.

Муж: не указан

Рожалово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
муж- Вишняков Дмитрий Федорович. Пономарь в селе Рожалово
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Вишнякова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рожалово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вишнякова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рожалово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close